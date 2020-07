Choc au sommet des mal-classés – Un nul qui fait deux perdants Au terme d’un derby qui n’a jamais vraiment décollé, Xamax et Sion ne sont pas parvenus à se départager (0-0). Voilà qui n’arrange personne. Nicolas Jacquier

Johan Djourou et le gardien neuchâtelois Laurent Walthert s’en sortent bien: le tir du Sédunois Ermir Lenjani ne finira pas au fond des filets. Keystone

Cela a pris plus du temps que prévu, avec un derby reporté d’un jour en raison des incertitudes sanitaires liées à la découverte d’un cas de coronavirus dans les rangs neuchâtelois, mais Xamax et Sion ont quand même fini par se retrouver jeudi, donnant aux deux protagonistes l’occasion de solder leurs comptes balle au pied. Il faut dire qu’au moment des retrouvailles, chacun avait de solides raisons d’en vouloir à l’autre, avec passablement de contentieux ouverts et jamais réglés. Parce qu’Henchoz, Djourou et Kouassi, pour des raisons différentes, n’avaient pas oublié les circonstances houleuses de leur départ de Tourbillon. Et parce qu’en face, les joueurs du FC Sion n’ont jamais accepté les critiques de leur ancien coach, lequel n’avait pas hésité à les «flinguer». Sans parler de la présence de Serey Die, un transfuge de Xamax certes pas encore qualifié mais parfait dans son rôle de motivateur.