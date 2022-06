Innovation à Zurich – Un nuage artificiel pour lutter contre la chaleur en ville Une installation spectaculaire se dressera bientôt sur l’une des plus grandes places de Zurich. Son but: réduire la température au-dessus du sol en béton. Liliane Minor

La Turbinenplatz est l’un des endroits les plus chauds de Zurich. Un nuage de brouillard artificiel va y être installé et devrait être opérationnel dès juillet. Photo: Urs Jaudas

Celles et ceux qui se sont déjà installés en été sur la terrasse d’un restaurant à Athènes ou à Madrid connaissent probablement le système: des buses qui, les jours de grande chaleur, pulvérisent de l’eau au-dessus de la tête des clients et créent ainsi un brouillard très fin et agréablement rafraîchissant.