Concerts à l’aurore – Un nouvel été musical se lève sur Les Aubes De folk en chanson, de Louis Jucker à Pascal Auberson, la15e édition brasse large aux Bains des Pâquis. A suivre dès le 1er août, tous les matins à 6h. Fabrice Gottraux

Louis Jucker, musicien polymorphe, originaire de La Chaux-de-Fonds, 34 ans. A écouter aux Aubes le samedi 7 août. AUGUSTIN REBETEZ

Il faudra se lever tôt. Ou se coucher vraiment tard. Cela étant, on ne saurait trouver d’excuse valable pour ne pas se rendre aux Bains des Pâquis, tous les jours dès le dimanche 1er août, chaque matin à l’aurore, 6 heures tapantes.

Ici sont Les Aubes, 15e édition. Ici l’été des musiciens en tenue matutinale, frais éclos du cocon des songes lorsque la nuit relâche ses ouailles endormies, l’ouïe à peine dégrossie par un cri de mouettes sur la rade qui clapote.

Cors des Alpes voisines

Les Aubes, pareille proposition reste rare dans le paysage festivalier, qui reprend doucement vie après cette longue période au rouleau compresseur. Pour autant, Les Aubes restent ce qu’elles ont toujours été dans le meilleur des cas: une excellente série de concerts, plutôt intimiste dans le format, les artistes souvent en solitaire. Mais pas toujours – parfois, ça pète solidement dans les embruns matinaux.

Il est excellent, ce choix d’invités venus de tous horizons, essentiellement suisses, parfois de plus loin. On y joue volontiers le jazz, également le rock et la chanson. Cette année, le folk se taille la part du lion, voisinant comme de juste quelques échappées vers les répertoires traditionnels de tous pays. À commencer par cette aubade pour le premier matin, le 1er août: fête nationale oblige, ce sera cors des Alpes, Pascal Schaer à la manœuvre, neuf souffleurs sur le tarmac des Bains, les montagnes dans le viseur. Mais chut, il est 6 heures. Ne renversez pas le café.

Celui qui veille

Pour l’instant, les yeux restent fermés. Lui, avec sa frise en boucles qui dessine une auréole de saint des bois, c’est Louis Jucker, musicien polymorphe originaire de La Chaux-de-Fonds, 34 ans. Et quelle carrière déjà! Folk, on peut dire. Mais alors tout aussi blues, et rock, parfois même terriblement tranchant, soudainement excessif. Avant de revenir au calme incertain d’un dialogue entre chant et guitare, ou avec d’autres objets de son cru, de la récup, des vis, des élastiques, du brico maison.

Cet album solo paru en octobre 2020 est un bijou: «Something Went Wrong», «Quelque chose a mal tourné». En 2021, Louis Jucker a été reçu parmi les lauréats des Prix suisses de la musique. Aux Bains des Pâquis, il sera sur la petite scène devant le lac samedi 7 août. À l’heure qu’on a dit. Notez que la veille au soir, Louis Jucker donnera le même solo, mais au Théâtre de l’Orangerie. On pourrait le suivre d’un jour à l’autre…

Pascal Auberson, musicien polymorphe originaire de Lausanne, 69 ans. A écouter aux Aubes le samedi 21 août. DAVID PRÊTRE

Et celui-là, il dort aussi? Avec ses boucles frisant comme une couronne de lion antique, voici Pascal Auberson. Originaire de Lausanne, 69 ans. Percussionniste, pianiste, chanteur, compositeur, grand soliste, grand bonhomme.

Un souvenir parmi d’autres: Auberson assis à 3 mètres du sol sur un canapé accroché aux cimaises, frottant la guitare d’un archet sensuel, tandis qu’en contrebas danse Marcela San Pedro sur une chorégraphie de Noemi Lapzeson. C’était «Trace», circa 1995. Sa carrière en trois étapes, pour voir? 1974 avec un premier Prix de la chanson au Festival de Spa; 1997 au Montreux Jazz Festival; 2006 et un nouvel album, «Kelomès». Aux Bains, cette fois, Pascal Auberson va faire «Tout est tout vert». On se réjouit. C’est le samedi 27 août.

«Notre chance, aux Bains des Pâquis, est de pouvoir écouter avec un public de lève-tôt les artistes qu’on adore.» Antoine Läng, musicien, coprogrammateur des Aubes avec Julien Brulhart et Marie Jeanson.

Des concerts aux Aubes, en voici déjà deux sur les 29 à l’affiche. Chaque jour le sien, c’est compris. Permettez qu’on présente rapidement l’un ou l’autre moment immanquable au moins: notez Emmanuelle Bouthillier et Dylan James en duo de cordes bretonnes (lundi 2), voyez Jéricho, escadre occitane à danser (mardi 3), oyez /A\, alias Émilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet tout en rock cosmique électrique. Et les chants et danses de Breizh Napoli le 17 août. Et la cumbia du Maracuyá Orquesta le 20. Entre autres.

Pour programmer? «Ni bookeur ni tourneur», rappelle Antoine Läng, par ailleurs musicien expérimentateur, qui a rejoint l’équipe il y a deux ans. «Depuis mon déménagement aux Pâquis, je prends un bain tous les matins.» Avec Marie Jeanson et Julien Brulhart, Antoine brasse large, en suivant les coups de cœur. «Notre chance, ici, est de pouvoir écouter avec un public de lève-tôt les artistes qu’on adore.» Le réveil est déjà réglé.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.