Galeries genevoises – Un nouvel espace d’art ouvre ses portes à Carouge Fondé par Frédéric Elkaïm et Frank Landauer, Art Now Projects expose des artistes, mais entend aussi être un lieu d’échange et d’expérimentation. Irène Languin

Une exposition d’Emmanuelle Michaux inaugure les lieux. ART NOW PROJECTS

L’offre des galeries carougeoises s’étoffe. Mercredi dernier, une enseigne toute neuve a verni son espace au 60 de la rue Ancienne, à quelques pas de Ligne Treize, du Salon Vert ou de Marianne Brand. Établi dans un petit espace de 40 mètres carrés, Art Now Projects est né de la volonté de Frédéric Elkaïm, professionnel du marché de l’art et fondateur en 2018 de la plateforme Art Now!, et du collectionneur et entrepreneur Frank Landauer de proposer au public quatre ou cinq expositions par an tout en développant des projets alternatifs et des outils pédagogiques pour les amateurs, tels que des performances, des cours, des rencontres avec les plasticiens ou des ateliers.

Transmettre la passion pour l’art

«Nous souhaitons transmettre notre passion pour l’art et le rendre accessible à travers diverses formes, explique le tandem. Il était important pour nous d’éviter tout snobisme, intellectuel ou économique.» La programmation alternera accrochages individuels et collectifs avec des «cartes blanches» laissées à un curateur ou une personnalité du monde de l’art. Sélectionnés «pour leur singularité poétique», les plasticiens participant à cette nouvelle aventure sont actuellement au nombre de cinq et collaborent avec Frédéric Elkaïm depuis longtemps, «sans encore bénéficier de la reconnaissance institutionnelle qu’ils méritent».

Des extraits de films amateurs ont été imprimés sur divers supports et recouverts de légères traces dorées. ART NOW PROJECTS

C’est le cas de la Franco-Suisse Emmanuelle Michaux, qui ouvre les feux avec «Premiers signes». Outre constituer un «clin d’œil» à l’inauguration des lieux, le titre fait référence à une recherche au long cours que l’artiste mène sur les premiers signes de l’art, notamment préhistoriques. L’exposition met en regard installation, tableaux et objets, tous rehaussés à la feuille d’or. Au centre de la pièce, des pierres du Salève ont été réunies en cercle comme «au commencement du monde». Disposée aux murs telles des fenêtres, une série de toiles rappelle «les parois des grottes»; en face, des extraits de films amateurs imprimés essentiellement en noir et blanc sur divers supports se voient recouverts de légères traces dorées évoquant le langage primitif des hommes des cavernes.

Afin d’accompagner les collectionneurs dans la connaissance des arts, les œuvres vendues à Art Now Projects – à des prix abordables – s’accompagnent toujours d’une capsule vidéo explicative de leurs auteurs. Frédéric Elkaïm et Frank Landauer entendent aussi s’investir dans la vie de la Cité sarde en rejoignant l’association ArtCarouge et en participant aux activités culturelles, à l’instar du Parcours céramique qui se tiendra en septembre prochain

