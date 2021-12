Communauté internationale – Un nouvel accord sera négocié pour anticiper les pandémies Les États de l’OMS ouvriront les discussions avant mars 2022. La décision a été prise à Genève ce mercredi. Le délai pour finaliser l’arrangement est fixé à 2024.

Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève vont discuter dès les prochains mois d’un nouvel accord international face aux pandémies. (Photo d’archives) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La communauté internationale va négocier un accord pour anticiper les prochaines pandémies. Les États de l’OMS ont décidé mercredi à Genève d’ouvrir les discussions avant mars prochain pour aboutir d’ici 2024. Mais la portée de l’arrangement est encore incertaine.

Éviter la désorganisation

Les États souhaitent une «convention, un accord ou un autre instrument juridique international» pour mieux préparer et répondre aux pandémies. Face aux nombreuses critiques sur la réponse internationale à la pandémie, l’UE avait porté la proposition de nouvel arrangement. Mercredi, elle a estimé que «ce succès est aussi important pour l’OMS», égratignée par certains.

Selon le directeur général de l’organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus, ce prochain dispositif doit permettre d’éviter la désorganisation observée face au coronavirus. Et limiter les effets des pandémies pour les populations actuelles et les générations futures.

En ouvrant la réunion, le conseiller fédéral Alain Berset avait appelé à œuvrer à un accord contraignant. Mercredi, des dizaines d’États, dont la Suisse, ont salué une décision «historique» pour faire en sorte que l’impact du coronavirus «ne se répète pas» à l’avenir.

Incertitude américaine et chinoise

Mais des acteurs de taille laissent penser que les discussions seront intenses. Les États-Unis se sont affirmés réticents à un arrangement contraignant et la Chine parle plutôt de renforcer le Règlement sanitaire international.

Il reste beaucoup à faire et des divisions sont toujours observées, a admis mercredi Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pour autant, Washington a aussi salué une «décision historique».

Accès équitable

Le Règlement sanitaire international cadre la réponse aux urgences de santé publique mais a été largement visé depuis l’arrivée du coronavirus. De nombreux acteurs veulent le compléter par un traité ou de petits ajouts et non le remplacer.

Ce règlement «n’a pas été prévu pour faire face à la préparation d’une pandémie», a admis un responsable de l’OMS. Outre les négociations sur un accord, les États-Unis ont annoncé qu’ils œuvreraient à des modifications ciblées de celui-ci.

Le prochain accord devrait lui notamment porter sur l’accès équitable aux technologies contre une pandémie, un mécanisme de surveillance de la conformité aux règles, le renforcement de la prévention et de la réponse mais aussi le financement. Le partage d’échantillons de pathogènes, déjà prévu dans le prochain dépôt mondial au laboratoire de Spiez (BE), devrait aussi être amélioré.

Demandé par de nombreuses ONG

L’ouverture de négociations avait été demandée par de nombreuses ONG et trois évaluations internationales mandatées par l’OMS sur la réponse à la pandémie. Parmi celles-ci, le Panel indépendant, présidé par l’ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf et l’ex-Première ministre néo-zélandaise Helen Clark, avait donné six mois aux États pour aboutir à une nouvelle convention.

Un délai qui était considéré comme irréaliste par de nombreux acteurs. «C’est possible», avait dit de son côté le responsable juridique de l’OMS. La Constitution de l’organisation a été approuvée en quelques mois après la Seconde Guerre mondiale mais «il y avait énormément de volonté politique».

Discussions sur le financement de l’OMS

Dans les prochaines semaines, des discussions sur le financement de l’OMS sont attendues. Certains souhaitent que les enveloppes obligatoires des États atteignent 50% du total.

Cette réunion de trois jours à Genève n’était elle que la seconde session spéciale de l’Assemblée mondiale de la santé. La première pour discuter de contenu, selon l’organisation.

ATS

