Espoir après les retards – Un nouveau vaccin à une dose va bientôt arriver en Suisse La Confédération négocie avec le groupe Johnson & Johnson. En attendant et face aux reports de livraisons, elle revoit à la baisse son plan de vaccination. Gabriel Sassoon

Berne tablait sur 1,3 million de doses de vaccins pour février. Ce chiffre a été revu à 650’000. AFP

Un nouveau vaccin contre le Covid-19 pourrait bientôt arriver en Suisse. Selon la presse dominicale, la Confédération est engagée dans des pourparlers avec le fabricant américain Johnson & Johnson. «Je peux confirmer que nous sommes en négociation avec les autorités suisses», dit un porte-parole du géant américain au «SonntagsBlick» et à la «SonntagsZeitung».

Vendredi, le groupe pharmaceutique publiait les conclusions intermédiaires des essais cliniques de phase 3 de son produit. Celui-ci affiche un résultat global de 66% d’efficacité, à bonne distance des 95% des vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech. Johnson & Johnson se targue néanmoins d’une efficacité de 84% contre les formes sévères de Covid-19. Autres arguments mis en avant: le produit est facile à conserver et il ne doit être administré qu’en une seule dose et non deux contrairement au vaccin de ses concurrents.