Personnes âgées ciblées – Un nouveau type d’escroquerie par téléphone sévit à Genève Des prétendus conseillers bancaires contactent des aînés pour obtenir leurs cartes bancaires. Le préjudice se monte déjà à plusieurs milliers de francs.

La police demande aux personnes âgées de se méfier des appels téléphoniques visant à obtenir des renseignements sur leurs comptes bancaires et les codes de leurs cartes à puce. (Photo d’illustration) AFP/VALERY HACHE

La police genevoise alerte sur un nouveau type d’escroquerie téléphonique ciblant les personnes âgées. Les escrocs se faisaient auparavant passer pour des policiers auprès de leurs victimes. Aujourd’hui, ils se disent conseillers bancaires. Le préjudice se monte «déjà» à plusieurs milliers de francs.

Le malfrat contacte sa victime par téléphone et lui déclare qu’une «anomalie en lien avec son compte» a été détectée et que des retraits frauduleux ont été effectués. Dans la conversation, l’escroc indique qu’il s’agit sûrement d’un problème lié à la carte bancaire de la personne âgée et il en profite pour demander le code de celle-ci, explique la police dans un communiqué.

Abo Personnes âgées manipulées Comment des seniors se font piéger au téléphone par des escrocs Escroqueries téléphoniques Des victimes genevoises ont perdu plus de 500’000 francs Une fois en possession de ces informations, le malfrat envoie un complice, présenté à la victime comme un employé de la banque, récupérer la carte bancaire soi-disant endommagée et démagnétisée. Le comparse va ensuite procéder à des retraits d’argent dans divers distributeurs de billets. Importance de la prévention La police genevoise précise que la prévention est la meilleure parade à ce genre d’escroquerie. Elle demande aux personnes âgées de se méfier des appels téléphoniques visant à obtenir des renseignements sur leurs comptes bancaires et les codes de leurs cartes à puce. En cas de doute sur l’identité de l’appelant, il faut raccrocher, conseille la police genevoise. Cette dernière précise que les «employés de banque ne se déplacent jamais à domicile pour un changement de carte». Il ne faut par ailleurs jamais confier sa carte bancaire à un inconnu. En janvier dernier, la police genevoise a dû faire face à une série d’escroqueries téléphoniques au cours desquelles l’interlocuteur se faisait passer pour un policier auprès de personnes âgées. La campagne de prévention a permis de faire diminuer «drastiquement ces cas»

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.