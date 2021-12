Mesures sanitaires et vie nocturne – Un nouveau tri sélectif à l’entrée en boîte de nuit L’option «2G», qui exclut les personnes testées, se généralise aux portes des discothèques genevoises. Reportage avec les filtreurs du Petit Palace. Sophie Simon

Vaccinés et guéris passent, testés trépassent. IRINA POPA

Le briefing des videurs se voulait clair vendredi soir au Petit Palace: il va falloir être stricts. À l’entrée de cette discothèque de la vieille ville, Elhadi et Momo ont la lourde tâche de contrôler les certificats Covid des clients de ce début de week-end, sans se faire berner par les faux papiers et excuses fantaisistes.

Les cabanons de tests qui bordaient l’établissement ont été démontés il y a quelques jours, puisque pour continuer à faire tourner le club dans les conditions habituelles, sans masque et avec danse, le gérant Antoine Macheda a tranché: il se passera des clients non vaccinés et non guéris (lire encadré ci-dessous).