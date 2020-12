Revue de presse de la pandémie – Un nouveau traitement pour les formes graves du Covid-19 En attendant les vaccins, un traitement d’immunothérapie passive divise par trois les risques d’hospitalisation pour des formes sévères de la maladie, selon une étude. Les États-Unis ont d’ores et déjà autorisé ce médicament, le Bamlanivimab. Olivier Bot

Éviter aux malades les plus fragiles de développer des formes sévères de la maladie et d’être hospitalisés en réanimation, tel est l’objectif de ce traitement nouveau. AFP

Jusqu’ici, les patients âgés ou fragiles qui risquent de développer des formes sévères du Covid-19 nécessitant une hospitalisation ne pouvaient disposer d’aucun traitement efficace. Le quotidien français «Le Monde» rapporte que la situation a changé. «De nouveaux traitements bloquant l’entrée du virus dans les cellules viennent de montrer leur capacité à diviser par trois le risque d’hospitalisation», écrit le journal, qui fait état d’une étude «en double aveugle» contre placebo qui ont inclus 1000 patients.

Ce traitement repose sur ce qu’on appelle l’immunothérapie passive. Il s’agit d’apporter rapidement au patient des anticorps qui persistent quelques semaines. «La perfusion de plasma de patients convalescents et hyperimmunisés contre le virus» fait partie de ces techniques. Cependant, écrit «Le Monde», ce traitement n’est pas exempt de risque infectieux et son efficacité varie d’un plasma à l’autre.

Le quotidien souligne que «de manière très intéressante, on a pu isoler, à partir du sang de patients guéris, la séquence génétique spécifique aux lymphocytes qui sécrètent ses anticorps protecteurs et synthétiser ces derniers à grande échelle». Plusieurs traitements de ce type ont été testés chez des patients dans les meilleures conditions d’étude scientifiques. C’est le cas du Bamlanivimab, un anticorps perfusé à des patients présentant des symptômes de la maladie trois jours après un test positif. La diminution de la charge virale au onzième jour a permis de montrer que le risque d’hospitalisation chez des patients à risque était divisé par trois, passant de 15% pour les patients sous placebo à 4% chez les perfusés d’une dose de ce traitement. La tolérance au traitement a été «très satisfaisante». D’autres traitements comme le casirivimab et l’imdévimab sont à l’étude et les résultats intermédiaires n’ont pas été encore publiés.

L’intérêt de ces anticorps va diminuer avec les campagnes de vaccination mais en attendant, ce traitement pourrait sauver des vies. L’agence américaine de certification des médicaments a autorisé le Bamlanivimab. Le Canada et d’autres pays européens sont en train de permettre l’accès à ce traitement.