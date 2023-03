Tourisme genevois – Un nouveau spot photo dans la ligne de mire du Jet d’eau Ce cadre installé à la Rotonde du Mont-Blanc s’inscrit dans le Grand Tour de Suisse. Sophie Simon

Ce cadre grandeur nature est rotatif, afin de pouvoir varier les angles de prise de vue. De gauche à droite, Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève, Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme, et Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. LAURENT GUIRAUD

C’est une petite attraction de plus sur la rade. Un nouveau «photo spot», autrement dit un cadre aux couleurs de la Suisse, a pris place sur la Rotonde du Mont-Blanc, non loin de la statue de Sissi. Il offre ainsi un fond photographique d’exception entre Jet d’eau et Mont-Blanc. Rotatif, il permet de varier les angles de prise de vue.

Il fait partie des 70 équivalents existant dans le Grand Tour de Suisse, cet itinéraire routier de plus de 1600 km à travers le pays. «Pas par les chemins les plus rapides, mais par les chemins les plus beaux», précise Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Genève est en le point de départ ou d’arrivée. «Ces photo spots permettent de composer un grand album de toute la Suisse», complète Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Le résultat en images à consulter sur Instagram sous #GrandTourPhotospot ou #SwissGrandTour.

De gauche à droite, Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme, Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève et Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. LAURENT GUIRAUD

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.