Abdallah Chatila s’engage encore – Un nouveau sponsor pour le Geneva Open Deux semaines après la banque Gonet, m3 GROUPE apporte son soutien au tournoi ATP du parc des Eaux-Vives. Il équipera les ramasseurs et les juges de lignes. Mathieu Aeschmann

Thierry Grin, le directeur du Gonet Geneva Open, et Abdallah Chatila, président de m3 GROUPE, paraphent trois ans d’alliance. GonetGenevaOpen

Le désormais Gonet Geneva Open n’en finit plus de voir son ciel s’éclaircir. Moins de deux semaines après l’engagement spectaculaire de la banque Gonet comme sponsor titre, l’ATP 250 du Parc des Eaux-Vives accueille un nouveau soutien de poids: m3 GROUPE. Très connue à Genève pour ses activités immobilières, l’entreprise qui s’est diversifiée dernièrement dans l’hôtellerie, la restauration et la santé, habillera les ramasseurs de balles et les juges de lignes. Elle s’est engagée pour une durée de trois éditions.

«Avec ce partenariat conclu dans un premier temps pour trois éditions, m3 renforce encore davantage l’identité genevoise de notre tournoi, explique son directeur Thierry Grin. Ce soutien sans faille que nous venons de recueillir nous permet de continuer de faire grandir un tournoi.» Et ainsi de proposer au public du Parc des Eaux-Vives la venue en 2021 d’un ou plusieurs Top 10, lesquels tenteront de succéder à Sascha Zverev, dernier vainqueur sur le central du TCG.

De son côté, le fondateur et président de m3 Abdallah Chatila – l’homme qui a fait venir des avions remplis de masques à Cointrin durant le confinement – ne cachait pas sa satisfaction. «Nous sommes extrêmement

heureux de pouvoir soutenir ce magnifique tournoi, et de contribuer ainsi au rayonnement de notre belle Cité. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre philosophie et nous nous réjouissons de cette future collaboration.»