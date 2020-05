Médias – Un nouveau site web pour la «Tribune de Genève» La «Tribune» se réorganise et change son site internet pour mieux servir un lectorat toujours plus avide d’informations vérifiées et approfondies. Frédéric Julliard Rédacteur en chef

Changement Le site internet de la «Tribune de Genève», dans sa version pour ordinateur, fait peau neuve. TX Group

Chère lectrice, cher lecteur,

Le site de la Tribune de Genève, dans sa version pour ordinateur, fait entièrement peau neuve ce lundi matin. La présentation des sujets a été simplifiée et clarifiée pour mieux vous apporter l’essentiel de l’information locale, culturelle, sportive, suisse et internationale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le site réduit le nombre de cases et de rubriques spéciales, pour se concentrer sur les informations essentielles. Comme tout média payant, la Tribune de Genève met l’accent sur les informations exclusives, sur la valeur ajoutée et le service aux lectrices et lecteurs.

L’information rapide et continue a aussi sa place, mais cette place n’est pas essentielle. L’essentiel, pour nous, consiste à sélectionner, vérifier et compléter les informations pour vous offrir beaucoup plus qu’un flux indistinct de divertissement, tel qu’on le trouve sur les réseaux sociaux.

Rédaction réorganisée

Pour les utilisateurs de l’application mobile, une nouvelle version est prévue pour cet été. Mais le changement principal se déroule en coulisse: tout le travail de la rédaction a été réorganisé pour publier dès le début de la journée les informations essentielles, indépendamment des plateformes digitales ou papier.

En cette période de crise du coronavirus, une information triée, vérifiée avec rigueur, orientée vers les problèmes concrets des Genevoises et les Genevois, est plus essentielle que jamais. Avec notre nouvelle organisation, nous essayons de vous servir encore mieux.

Hausse du lectorat

La hausse des abonnements et du lectorat de la Tribune de Genève depuis deux mois prouve que cette crise rend l’information de qualité encore plus indispensable. Malgré les difficultés économiques dont notre rédaction est frappée à cause de la chute de la publicité, la forte attente des lectrices et des lecteurs nous motive plus que jamais à remplir notre mission, à votre service et au service de Genève. Soyez chaleureusement remercié(e) de votre fidélité à la Tribune.