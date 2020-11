Canton de Glaris – Un nouveau séisme a fait trembler Elm Un tremblement de terre d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi près d’Elm. Une série de séismes s’était déjà produite dans la région le 25 octobre.

Le tremblement de terre près d’Elm a été enregistré mardi à 13h53. Service sismologique suisse

Après la série de tremblements de terre de fin octobre, la terre a de nouveau tremblé près d’Elm (GL). Selon un message généré automatiquement par le service sismographique de l’EPFZ, le séisme a atteint une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter.

Le tremblement de terre a été enregistré mardi à 13h53. Bien que des tremblements de terre de cette magnitude soient susceptibles d’être largement ressentis, ils ne causent presque jamais de dommages.

Mardi après-midi, environ une demi-heure après le tremblement de terre, la police cantonale de Glaris n’a reçu que quelques appels téléphoniques, comme l’a déclaré le porte-parole des médias Markus Denzler. Elle n’a pas connaissance de dommages, a-t-il annoncé.

Le rapport généré automatiquement par le service sismologique avait initialement indiqué un séisme d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter mardi. L’ETH Zurich a ensuite mis à jour ses données sur son site internet et a indiqué une magnitude de 3,9 sur sa page d’accueil. Le séisme d’Elm s’est produit à une profondeur de 1,1 kilomètre.

Série de tremblements de terre en octobre

Une série de tremblements de terre s’était déjà produite à Elm le 25 octobre: le plus fort avait atteint une magnitude de 4,3. C’était également le plus fort tremblement de terre en Suisse depuis trois ans et demi. Par la suite, il y a eu plus de 100 répliques, la plus forte secousse ayant atteint une magnitude de 3,6.

Lundi, la région d’Arolla, dans le canton du Valais, a été frappée par un tremblement de terre d’une magnitude de 3,4. Le Valais est le canton le plus fréquemment touché par les tremblements de terre.

ATS/NXP