Montagne suisse – Un nouveau refuge s’ouvre sur le Cervin Un bivouac a été inauguré samedi sur la très difficile arête de Zmutt, au Cervin. Tout un symbole après un été qui fait s’effriter les cimes. Julien Wicky

Le bivouac permet d’accueillir six personnes et dispose d’un équipement de cuisine. Il sera géré par les guides de Zermatt. BIVOUAC/LONZA

C’est une petite nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les alpinistes aguerris et de surprendre les amateurs. Sur le Cervin, un nouveau refuge vient de s’ouvrir. De taille modeste, le bivouac pourra accueillir au maximum six alpinistes et contraste avec la grandeur, parfois décriée, du refuge du Hörnli, sur l’arête principale du fameux sommet, où 120 grimpeurs s’entassent chaque nuit durant l’été pour rêver d’atteindre les 4478 mètres le lendemain.