Marque suisse – Un nouveau-né en haute horlogerie La nouvelle marque suisse Artime fondée en 2021 dévoile sa première montre, aussi technique qu’architecturale. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

ART01, la première création de la marque suisse Artime. DR

Le modèle inaugural se nomme ART01 et il se place d’emblée au sommet de la pyramide horlogère. Telle est la première création de la marque Artime lancée ce printemps en Suisse. Fondée en 2021 aux Brenets, près du Locle, elle incarne l’alliance de six spécialistes guidés par la soif de la liberté et un sens aigu de la technique. Son directeur général: Fabrice Deschanel, qui a dirigé la très réputée manufacture Renaud&Papi durant plus de vingt-cinq ans avant de diriger la marque Greubel Forsey.

Il est secondé par Stéphane Maturel, un spécialiste de la décoration ayant travaillé douze ans chez Audemars Piguet, et Manuel Thomas, administrateur et fondateur de la société Artime. Cet horloger et micro-mécanicien s’est formé chez Renaud&Papi puis au sein de plusieurs marques, dont Minerva. Viennent ensuite le designer Claude Emmenegger, qui fut par deux fois directeur artistique d’Audemars Piguet avant un long passage chez TAG Heuer, l’horloger-constructeur Didier Bretin, la cheville ouvrière d’ART01, et Emmanuel Jutier dont l’expérience hors pair fut acquise auprès de F.P.Journe et Greubel Forsey.

Quant à la montre, éditée à seulement vingt exemplaires, elle se déploie en toute transparence via un calibre haute performance en or gris squeletté, équipé d’un tourbillon à double spiral et d’un sélecteur de fonction ergonomique. Le tout intégré à une boîte où titane et verre saphir s’entremêlent.

