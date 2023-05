Ville de Vernier – Un nouveau marché s’installe au quartier de l’Étang Les autorités verniolanes veulent promouvoir la vente en circuit court et la vie de quartier. Le rendez-vous sera hebdomadaire, tous les mercredis. Emilien Ghidoni

Le quartier de l’Étang disposera d’un marché hebdomadaire, le mercredi de 15 h à 19 h. BASTIEN GALLAY

Dès ce mercredi, les habitants du quartier de l’Étang à Vernier pourront faire leurs emplettes juste en bas de chez eux. La Ville de Vernier lance un marché hebdomadaire sur l’allée des Roseaux, tous les mercredis de 15 h à 19 h. Il sera composé de huit stands: deux vendeurs de fruits et légumes, un boucher, un poissonnier, un brasseur de bières artisanales, un producteur d’huile d’olive et deux stands de nourriture à emporter.

Le choix du lieu n’est pas anodin. Le quartier de l’Étang compte environ 1000 logements et plusieurs entreprises s’y sont installées. «L’idée est de créer un lieu de rencontre pour les habitants et les travailleurs du quartier, résume Martin Staub, conseiller administratif. Les passants peuvent y déambuler et prendre un verre, ou faire les courses après le travail. Nous voulions proposer une offre conséquente dès le lancement.»

La commune invite aussi les riverains des quartiers voisins à s’y rendre, comme ceux de Vernier-Village ou de Châtelaine. «Les Avanchets ne sont qu’à dix minutes à pied. Ce lieu est pour tous les Verniolans!» assure le conseiller administratif. En bus, il faut emprunter les lignes TPG 6, 19 et 23 et s’arrêter à l’arrêt De-Sauvage.

Pari risqué?

Lancer un nouveau marché alors que la vente en circuit court s’essouffle, voilà un pari risqué. Martin Staub en est conscient, mais table sur le fait que les habitants du nouveau quartier n’ont pas encore d’habitudes arrêtées.

«Je refuse d’être fataliste. Un quartier, ça se travaille. Je pense que le marché de l’Étang a ses chances, notamment car le quartier est totalement piéton et pousse à la convivialité et la rencontre». À terme, la commune envisage de proposer de petites animations pour faire vivre le marché. Elle mettra aussi le paquet sur la publicité.

