Extrême sécheresse aux États-Unis – Un nouveau feu de forêt ravage le nord de la Californie Des milliers de personnes résidant dans la région de Sacramento se préparent à fuir l’avancée de l’incendie «Caldor Fire», qui détruit la forêt nationale d’Eldorado. Le feu a multiplié sa surface par huit en 24 heures.

Le «Caldor Fire» n’est qu’un incendie parmi des dizaines d’autres qui ravagent l’ouest des États-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique. KEYSTONE/AP Photo/Ethan Swope

Un feu de forêt qui s’est déclaré dans la région de la capitale de Californie voici seulement quelques jours était en train d’échapper à tout contrôle mercredi après avoir déjà parcouru près de 215 km2.

Au moins deux victimes ont dû être transportées à l’hôpital par hélicoptère après que l’incendie, baptisé «Caldor Fire», a dévasté une petite ville située à environ 80 km de Sacramento, dans le nord de l’État. Des milliers d’habitants se préparaient à fuir l’avancée des flammes qui ravagent la forêt nationale d’Eldorado depuis le 14 août en raison d’une extrême sécheresse et de vents soutenus.

«S’il vous plaît, s’il vous plaît, écoutez les mises en garde, et quand on vous demandera d’évacuer, partez!» a plaidé le chef des pompiers de Californie, Thom Porter, cité par le journal Sacramento Bee. «Nous avons besoin que vous ne soyez pas dans nos pattes pour pouvoir protéger vos maisons de ces incendies», a-t-il insisté.

Le feu a multiplié sa surface par huit en l’espace de 24 heures et n’était pas du tout contenu mercredi matin, selon le dernier bilan établi par les pompiers.

Des dizaines d’incendies

Le «Caldor Fire» n’est qu’un incendie parmi des dizaines d’autres qui ravagent l’ouest des Etats-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique.

Plus au nord, le «Dixie Fire» continuait de brûler plus d’un mois après son départ. Malgré plus de 6000 pompiers mobilisés, le sinistre n’était contenu qu’à 33%. Il a consumé plus de 2500 km2 – une superficie équivalente à celle du Luxembourg – ce qui en fait le deuxième incendie de l’histoire de la Californie.

Des images prises par un photographe de l’AFP témoignent de la hauteur des flammes engloutissant les arbres le long d’une route où les pompiers tentent de stopper leur progression. Trop tard pour la petite ville de Janesville où s’alignent des carcasses de voitures calcinées.

Alerte à la qualité de l’air

Les épaisses fumées dégagées par ces multiples feux de forêts ont déclenché une alerte à la qualité de l’air pour les habitants de la région de San Francisco, tandis que le fournisseur d’énergie PG&E a dû couper l’électricité à quelque 50’000 clients mardi. L’opérateur, mis en cause pour le «Dixie Fire», a expliqué que cette mesure était destinée à éviter que des lignes électriques ne provoquent de nouveaux départs de feu si elles tombaient sur une végétation sèche comme de la paille.

Le nombre et l’intensité des feux de forêt se sont multipliés ces dernières années dans l’ouest des Etats-Unis, avec un très net allongement de la saison des incendies.

Selon les experts, ce phénomène est notamment lié au réchauffement de la planète: l’augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroits forment un cocktail incendiaire idéal.

AFP

