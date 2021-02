Basketball – NBA: un nouveau «double double» pour Clint Capela Le pivot genevois a été l’un des grands artisans de la victoire des Atlanta Hawks face aux Toronto Raptors. Sport-Center/AFP

23 points et 16 rebonds pour Clint Capela samedi soir. AFP

Clint Capela a été l’un des grands artisans de la victoire des Atlanta Hawks face aux Toronto Raptors (132-121). Le pivot genevois a une nouvelle fois réussi un «double double», en inscrivant 23 points et en captant 16 rebonds durant les quelque 29 minutes qu’il a passées sur le parquet. Capela a été crédité d’un 10 sur 13 au tir et d’un 3 sur 5 au lancer franc, s’emparant en outre de 3 rebonds offensifs et de 13 rebonds défensifs. Il s’est en outre fait l’auteur de 4 contres.

Les Lakers prennent leur revanche

Philadelphie règne sur la conférence Est de la NBA: les Sixers ont gagné le choc de samedi contre les Brooklyn Nets et consolidé leur première place. Dans leur salle, les joueurs de Doc Rivers l’ont emporté 124-108, emmenés par leur star Joel Embiid, auteur de 33 points. Les Nets étaient toujours privés de Kevin Durant, en vertu du protocole sanitaire de la NBA. Kyrie Irving n’a pas joué non plus.

Le match entre Dallas et Golden State a offert un duel épique entre Luka Doncic et Sephen Curry. Les Mavericks, largement dominés vendredi par les Warriors (147-116), ont pris leur revanche samedi en s’imposant sur le fil 134-132. Au récital de 57 points de Curry, Luka Doncic a répondu par 42 points (record en carrière égalé).

Dans le dernier match de la soirée, les Lakers l’ont emporté en prolongation (135-129) face aux Detroit Pistons. Au Staples Center, les champions en titre ont ainsi pris leur revanche sur la franchise du Michigan, qui leur avait infligé une nette défaite il y a une dizaine de jours (107-92).