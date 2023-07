Disparition d’Emile – Un nouveau dispositif de recherche est mis en place Malgré les moyens exceptionnels mobilisés, le petit garçon disparu samedi dans les Alpes-de-Haute-Provence n’a toujours pas été retrouvé. Thibaut Déléaz - Le Figaro

Cette photo obtenue le 9 juillet 2023 sur le compte twitter de la Gendarmerie nationale montre un appel à témoins pour retrouver Emile. AFP

Plus de 800 personnes mobilisées, mais toujours aucune trace du petit Emile, 2 ans et demi, disparu depuis samedi 8 juillet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le petit garçon de 90 centimètres, blond aux yeux marron, vêtu d’un haut jaune, d’un short blanc et de chaussures de randonnée, s’est volatilisé alors qu’il jouait dans le jardin de ses grands-parents au Vernet, un village de 125 habitants coincé dans les montagnes. Ce mardi 11 juillet, le dispositif de recherche va être adapté, annoncent les autorités. Le point sur la situation.