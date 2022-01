Hôtellerie – Un nouveau directeur pour l’Intercontinental et le Crowne Plaza Hans Heijligers prend la tête des deux établissements genevois ce lundi. Sophie Simon

Hans Heijligers, directeur de l’Intercontinental et du Crowne Plaza, à Genève. DR

Un cinq-étoiles et un quatre-étoiles en même temps, c’est le genre de défi qui ne fait manifestement pas peur à Hans Heijligers. Le nouveau directeur de l’Intercontinental à Genève va en effet également chapeauter le Crowne Plaza, qui vient d’être rénové et appartient au même groupe. Il succède à Jürgen Kreipl et Daniel Arbenz, qui assurait l’interim.

Hans Heijligers est originaire des Pays-Bas, et son parcours hôtelier, 35 ans de carrière, s’est principalement déroulé en Asie. Jusqu’à maintenant, il dirigeait le groupe IHG Ana Hotel au Japon, une joint-venture entre Intercontinental et All Nippon Airways, qui comprend une quarantaine d’hôtels sur l’archipel. Auparavant, il a également dirigé l’Intercontinental d’Osaka et la région ouest du Japon pour ce groupe. Il a également officié à Singapour, Pékin et Hong Kong pour d’autres marques, et signe maintenant son grand retour en Europe après quelques expériences en France à ses débuts.

