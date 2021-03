Nomination – Un nouveau directeur au Muséum d’histoire naturelle de Genève L’homme de 47 ans dirigera aussi le Musée d’histoire des sciences. Sophie Simon

Arnaud Maeder, le nouveau directeur du Muséum d’histoire naturelle de Genève. VQH

Arnaud Maeder est le nouveau directeur du Muséum d’histoire naturelle de Genève et du Musée d’histoire des sciences, annonce le Département de la culture dans un communiqué. Il entrera en fonction le 1er mai et remplace Jacques Ayer, qui avait démissionné en juin 2020 après un congé maladie de plusieurs mois. Un audit externe avait alors révélé des problèmes de gouvernance et de communication.

Arnaud Maeder a un avantage sur son prédécesseur pour s’assurer le respect des scientifiques: il est titulaire d’un doctorat ès sciences de la vie de l’Université de Lausanne, en écologie des fourmis des bois. Il est également au bénéfice d’un diplôme en biologie des populations, génétique et écoéthologie, d’un master et d’un bachelor en biologie des organismes.

Il a dirigé diverses institutions actives dans la conservation de la nature en Suisse, comme le Musée d’histoire naturelle et le zoo de La Chaux-de-Fonds. Âgé de 47 ans, il était aussi chargé d’enseignement à l’Université de Lausanne.

Il dirigera le muséum avec en perspective sa rénovation et son extension à l’horizon 2028.