Soudan – Un nouveau cessez-le-feu d’une semaine à partir du 22 mai Au Soudan, le conflit armé est entré dans une nouvelle phase: l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont entériné un cessez-le-feu d’une semaine qui doit commencer lundi.

Les représentants de l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, ont accepté un cessez-le-feu d’une semaine, à partir de lundi, ont annoncé samedi dans un communiqué conjoint, les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Cette trêve «pourrait être prolongée avec l’accord des deux parties», a relevé ce communiqué diffusé par le département d’État américain samedi soir, précisant que les deux parties avaient «convenu de faciliter la livraison et la distribution de l’aide humanitaire, de rétablir les services essentiels et de retirer les troupes des hôpitaux et des infrastructures publiques essentielles».

