Suisse – Un nombre record de vaccins contre la grippe à disposition Face à la forte demande pour le vaccin contre la grippe saisonnière, la Confédération a convenu avec les fabricants la livraison de plusieurs centaines de milliers de doses supplémentaires.

Au total, 1,95 million de doses de vaccin contre la grippe ont été commandées, selon l’Office fédéral de la santé publique. KEYSTONE

La Suisse dispose cette année d’un nombre record de doses de vaccin contre la grippe saisonnière. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la demande est nettement plus forte que les années précédentes.

À l’heure actuelle, le virus de la grippe ne circule pas en Suisse. Il apparaît généralement en janvier. Cependant, les personnes souhaitant se faire vacciner doivent le faire avant que la vague de grippe ne commence.

Il n’existe pas de chiffres exacts concernant la demande actuelle en Suisse, indique l’OFSP à l’agence Keystone-ATS. La Confédération constate toutefois une forte demande et a donc convenu avec les fabricants la livraison de plusieurs centaines de milliers de doses de vaccin supplémentaires.

Au total, 1,95 million de doses de vaccin contre la grippe ont été commandées. Ce chiffre s’élevait à 1,18 million l’année dernière et à 1,13 million en 2018.

Possibles pénuries locales

Cette année, les doses de vaccin seront échelonnées et distribuées sur une plus longue période. Des pénuries pourraient donc temporairement survenir localement pendant la saison de vaccination, en raison de la forte demande en Suisse et dans toute l’Europe. Avant même la fin du mois d’octobre, un premier lot de doses de vaccin était par exemple déjà épuisé au Tessin.

La plupart des doses supplémentaires sont arrivées dans les centres de vaccination entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, précise l’OFSP. Ce dernier continue de recommander une vaccination aux personnes présentant un risque accru de complications et à leurs proches. Les autres personnes peuvent ensuite dans un deuxième temps aussi se faire vacciner.

L’OFSP confirme par ailleurs que plusieurs cas simultanés de grippe et de Covid-19 ont été observés au niveau international. On ne connaît toutefois pas encore leur fréquence.

ATS/NXP