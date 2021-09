Route Suisse ou de Suisse? – Un nom qui change au gré des kilomètres L’appellation de cette très ancienne voie de communication est liée à l’arrivée de Genève dans la Confédération. Xavier Lafargue

La route de Suisse à la hauteur de Versoix après trois ans de travaux. GEORGES CABRERA

L’ouverture en 1964 de l’autoroute entre Genève à Lausanne a profondément modifié l’affectation de la route de Suisse. Autrefois principale artère reliant Genève au reste de la Suisse, elle va certes conserver son caractère national. Mais les routiers qui avaient l’habitude de l’emprunter – et de faire une halte au légendaire Café de la Frontière, à l’entrée de Versoix – vont petit à petit la délaisser.

Mais l’histoire de la route de Suisse remonte beaucoup plus loin. La rive droite du Léman est largement empruntée à l’époque romaine déjà. Des vestiges de cette Via romana ont d’ailleurs été mis au jour l’an dernier à Versoix. Avec le développement économique de Genève dès le XVe siècle, la voie est de plus en plus fréquentée, même si on s’y embourbe par mauvais temps! On l’appelle alors communément la «route du lac».