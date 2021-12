Mesures anti-Covid-19 – Un Noël sans se Berset d’illusions

J’avoue, j’ai beaucoup dû me gratter les neurones pour me souvenir de mon dernier Noël en famille, fin 2020. Qu’on avait dû «célébrer» en cascades, en ordre dispersé, par petites grappes. Cette année, avant de découper la dinde à plus de cinq, il faudra(it) vérifier si un de vos invités ne respecte pas la «2G» compatibilité. Personne ne croit vraiment qu’on va massivement se contrôler «Covid Cert» en privé. On y verrait plutôt une forme accentuée de pression politique, sociale et sanitaire pour augmenter le nombre de personnes prêtes à accepter une dose, deux doses, trois doses.

Nous avions démarré une large enquête d’opinion cette semaine pour savoir comment vous pensiez organiser ce «contrôle» en famille. Nous ne la publierons pas puisque les conditions vont encore changer la semaine prochaine. Mais je vous en révèle volontiers deux résultats: six sondés sur dix affirmaient qu’ils ne vérifieraient pas le pass. Mais 80% le montreraient spontanément si demandé. Le charme des paradoxes, dans les panels comme dans la réalité.

«Alain Berset n’a pas de solution miracle à déposer sous le sapin.»

Sa mine parfois déconfite et ses reproches à certains «partenaires» lors des dernières conférences de presse disent bien qu’à la légitime lassitude s’ajoute la charge d’annoncer des mesures confuses qui ne sont pas toujours celles qu’il aurait souhaitées. La gestion de cette crise sanitaire, grand laboratoire en constante mutation, menace de devenir une véritable usine à gaz incompréhensible. L’objectif est de ne pas trop décevoir des intérêts particuliers et divergents. Mais quelle chatte y retrouve encore ses petits?

Le sage fribourgeois, lâché récemment par les cantons sur les tests massifs dans les écoles, affronte trop souvent seul la tempête. Qui, à part parfois Guy Parmelin, est venu le soutenir publiquement? Les cinq autres Rois mages n’en font même pas le minimum dans leurs terres alémaniques ou tessinoise respectives. Entre le bœuf et l’âne gris, le divin enfant est un bouc émissaire trop facile.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

