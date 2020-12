Plein air – Un Noël sans patins, à cause du maudit virus Au chapitre des loisirs populaires, on pouvait compter durant les Fêtes sur les patinoires extérieures. Leur mise à l’arrêt est un coup dur pour les familles. Thierry Mertenat

Le 4 janvier de cette année, trois mois avant l'arrivée du virus, on patinait dans l'insouciance et le plaisir sur la glace des Bastions. Pierrre Albouy

L’amateur de patinage en plein air n’a d’autre choix cet hiver que de prendre le train pour Davos ou l’avion pour Montréal. C’est quoi, cette blague? L’alternative, certes ruineuse, pour échapper à l’effondrement de l’offre locale qui a mis à l’arrêt toutes ses infrastructures saisonnières.

Donc, dans la station grisonne, on continue à se défouler sur la plus grande patinoire artificielle mobile de Suisse, soit 4500 mètres carrés de surface gelée, sans compter une allée de glace de 570 mètres de long. «Eistraum Davos», ça s’appelle et, oui, c’est ouvert à tous, dans le respect d’une jauge fixée à 200 personnes. Ce dimanche, à 16 h, il restait encore une bonne centaine de places disponibles.