L’éditorial - Un Nobel pour le journalisme

«Fichez-leur la paix!» Voilà le message qu’envoie le comité Nobel aux autocrates en couronnant de son prestigieux prix deux journalistes, le Russe Dmitri Mouratov et la Philippine Maria Ressa. À leur place, cela aurait pu être un Afghan ou une Biélorusse, une Chinoise ou un Turc. Bien sûr, ces deux professionnels de l’information n’ont pas vraiment contribué à la paix dans le monde. Mais, c’est certain, les dirigeants de leurs pays sont décidés à leur faire la guerre.

Dmitri Mouratov est le directeur du journal «Novaïa Gazeta», dont six reporters ont été assassinés en vingt ans. Ce Prix Nobel lui est décerné au lendemain même du quinzième anniversaire du meurtre de la plus célèbre de ses reporters, Anna Politkovskaïa, et de l’anniversaire du président russe. Depuis que Vladimir Poutine est au Kremlin, 40 journalistes ont été tués et toutes les enquêtes piétinent quand il s’agit d’identifier les commanditaires.