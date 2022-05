Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD et Me Philippe Grumbach saluent la détermination du Ministère public.

En 2020, nous relations la condamnation d’un quinquagénaire, fasciste assumé, à cinq de mois de prison ferme pour discrimination «par rabaissement en raison de l’appartenance raciale». Selon nos renseignements, l’homme, qui a remis l’ouvrage sur le métier dès l’été 2021, vient d’être condamné à six mois de prison ferme via une ordonnance pénale que nous avons consulté: «Ses motivations relèvent d’un regrettable mépris de la législation. Les faits reconnus sont constitutifs de discrimination raciale.»

En effet, ce récidiviste a adressé, le 21 août 2021, un courriel à quatre politiciens genevois (Christo Ivanov, Cyril Aellen, Murat Julian Alder et Jacques Apothéloz). Dans ce message figurait une pétition contre un projet de mémorial de l’Holocauste à Genève et un argumentaire intitulé «L’Holocauste est une fraude - La preuve par trois». Ce texte qualifie l’extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale de légendaire, impossible, impensable et non prouvée.