Bülach (ZH) – Un motocycliste de 19 ans se tue dans un accident Dans un virage, un jeune motard a perdu la maîtrise de son véhicule et a effectué une sortie de route samedi, dans le canton de Zurich.

L’autoroute a dû être fermée. Police cantonale zurichoise

Un motocycliste de 19 ans a succombé dimanche à ses blessures après un accident de la route près de Bülach (ZH). Dans un tournant à droite sur l’A51, il a perdu la maîtrise de son engin et s’est écrasé contre la glissière de sécurité.

Le jeune homme est alors tombé et s’est grièvement blessé, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise. Il a été transporté à l’hôpital, où il est décédé dans la nuit. L’accident s’est produit samedi vers 22h30 et l’autoroute en direction de Schaffhouse a dû être fermée durant plus de trois heures.

ATS/NXP