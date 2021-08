Accident mortel à Meinier – Un motard prévenu d’homicide par négligence Après le drame qui a coûté la vie à une joggeuse, le prévenu et deux témoins ont été entendus durant l’été par le Ministère public. Fedele Mendicino

Le lieu du drame survenu le printemps dernier à Meinier. PIERRE ALBOUY

Percutée par un motard le 28 mars, une joggeuse de 53 ans a perdu la vie ce jour-là à Meinier. Près de cinq mois plus tard, l’enquête du Ministère public permet d’y voir plus clair. Selon nos renseignements, le conducteur, entendu en juillet, se retrouve prévenu d’homicide par négligence.

Le jour des faits, survenus vers 12 h 30 sur la route de Meinier au croisement avec le chemin des Combes, le motard rentrait chez lui. Il n’avait pas bu et était en pleine capacité de conduire. Il faisait beau, la visibilité était bonne et l’homme vivant sur cette rive connaît bien le secteur. Il soutient avoir roulé à la vitesse autorisée, à savoir 60 km/h. Le prévenu ajoute avoir décéléré avant un virage, vu la piétonne traverser, puis avoir freiné et klaxonné. La victime ne l’a manifestement pas vu venir. «En effet, elle courait et avait des écouteurs qui l’empêchaient d’entendre le bruit de la moto, assure Me Robert Assaël, avocat du motard. Elle a surgi sur la route, ce qui était imprévisible pour mon mandant, qui roulait à une vitesse adaptée aux circonstances.»