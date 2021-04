Accident – Un motard grièvement blessé au centre-ville Le conducteur a été emmené aux urgences. La police recherche les témoins de l’accident Marc Bretton

L’accident s’est produit devant le numéro 33 DR

Un accident s’est produit tôt dimanche. Peu après quatre heures, un motard de 21 ans venant de la route de Chêne et roulant en direction de la rue François-Versonnex perd la maîtrise de son véhicule devant le numéro 33 de l’avenue Pictet-de-Rochemont. «Son conducteur a été retrouvé blessé à la tête et emmené aux urgences des hôpitaux universitaires genevois», indique le porte-parole de service Jean-Philippe Brandt. Ce matin, la police était sur place mesurant les traînées laissées au sol par le véhicule et son malheureux conducteur. La Brigade routière cherche les éventuels témoins de cet accident. Ils sont priés de composer le 022 427 64 50.