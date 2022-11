Haute-Savoie – Un motard décède à la suite d’un accident de la route Une violente collision avec une voiture a eu lieu à la mi-journée entre Reignier et Annemasse. Caroline Zumbach

Un accident mortel a eu lieu dimanche à la mi-journée en France voisine. Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Un jeune motard de 37 ans est décédé dimanche matin à la suite d’une collision avec une voiture. L’accident s’est produit sur une route départementale (la RD2) de Haute-Savoie, entre Reignier et Annemasse.

Selon «Le Dauphiné Libéré» et le quotidien «20 minutes», la moto et une voiture sont entrées en collision sur cette route étroite et accidentogène à la mi-journée. Les pompiers ont été alertés à 12 h 30. Le choc aurait été très violent.

