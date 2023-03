Accident mortel à Genève – Un motard de 18 ans trouve la mort à la route de Chêne Le jeune homme a succombé à ses blessures après avoir heurté une voiture qui circulait en sens inverse. C’est le deuxième accident mortel cette année. Antoine Grosjean

Le deuxième accident mortel depuis le début de l’année s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à la route de Chêne. DR

C’est le deuxième décès sur les routes genevoises depuis le début de l’année. Un motard âgé de 18 ans a trouvé la mort après un heurt avec une voiture. La police recherche des témoins de l’accident.

Le drame a eu lieu ce dimanche, vers 1 h 15 du matin. Un motocycliste circule sur la route de Chêne, en direction de Thônex. À la hauteur du chemin de la Chevillarde, pour une raison que l’enquête devra déterminer, un heurt se produit entre l’avant de son véhicule et le flanc arrière droit d’une automobile. Celle-ci circulait en sens inverse et s’engageait sur le chemin en question, en traversant les voies de tram et la voie de circulation où se trouvait le motard.

Motard projeté au sol

Suite au choc, le conducteur de la moto a été projeté au sol. Il a malheureusement succombé à ses blessures. Quant au conducteur de l’automobile, âgé de 71 ans, il est «légèrement blessé et passablement choqué», selon le communiqué de la police cantonale.

La Brigade routière et accidents (BRA) a ouvert une enquête, sous la direction du Ministère public, pour déterminer les circonstances de l’accident. Elle recherche d’éventuels témoins, qui sont priés d’appeler le 022 427 64 50.



