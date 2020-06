Perles (BE) – Un motard blessé après deux collisions Mardi matin, un accident est survenu sur l’autoroute A5 près de Bienne (BE). Une moto a été heurtée par une automobile, puis une autre.

La police a dû fermer la route à la circulation. Photo d’illustration/Keystone

Mardi, vers 6h50, une voiture roulait sur l’autoroute A5 de Bienne, en direction de Perles. Après la sortie Champs-de-Boujean Bienne, elle est entrée en collision, pour des raisons encore inconnues, avec la moto roulant devant elle.

Le conducteur de la moto a dévié sur la voie de dépassement, où il est entré en collision avec une autre voiture, roulant sur cette voie. Cette dernière a d’abord heurté la glissière de sécurité de droite, puis a été projetée sur celle de gauche avant de s’immobiliser, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Motard blessé et route fermée

Le conducteur de la moto a été blessé et emmené à l’hôpital en ambulance. Selon les informations actuelles, les conducteurs des deux voitures sont indemnes. Le tronçon de l’A5 entre les sorties Champs-de-Boujean Bienne et Perles a dû être fermé jusqu’à 9h45. Une déviation a été mise en place. D’importants bouchons se sont formés sur les routes cantonales avoisinantes et sur l’autoroute A16.

( ATS/NXP )