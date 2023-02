Jura bernois – Arrestation de l’auteur présumé d’un meurtre à Sonceboz Un individu a tiré à plusieurs reprises sur une personne à proximité d’une station-service vendredi avant de prendre la fuite en voiture. Il s’est rendu à la police.

Les recherches de la police pour retrouver le fuyard armé étaient en cours en milieu d’après-midi. KEYSTONE

Une personne a été abattue par balles vendredi à Sonceboz, dans le Jura bernois. Après avoir pris la fuite, l’auteur présumé de la fusillade s’est rendu, annonce la police cantonale bernoise sur twitter. C’est la piste d’un crime relationnel qui est privilégiée.

Cet homme s’est rendu et a pu être appréhendé. La police cantonale bernoise ne donne aucune indication quant au mobile ou à l’identité de la victime et de l’auteur présumé du meurtre.

La fusillade a eu lieu vers 12h30 à proximité de la station-service du Pierre-Pertuis à la sortie de Sonceboz. Un individu aurait tiré à plusieurs reprises sur une personne avant de prendre la fuite en voiture en direction du col du Pierre-Pertuis, entre Sonceboz et Tavannes. Les médias régionaux parlent de quatre coups de feu.

Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances du drame. La police cantonale bernoise ne donne aucune indication quant au mobile précis ou à l’identité de la victime et de l’auteur présumé de ce meurtre. Elle ne mentionne pas non plus d’éventuels liens entre l’auteur des tirs mortels et la personne décédée.

Périmètre bouclé

Les recherches pour retrouver le fuyard ont duré plusieurs heures avant qu’il ne se rende. Plusieurs rues de ce village, situé à une quinzaine de kilomètres de Bienne, avaient été bouclées durant l’intervention de police qui avait aussi entraîné la fermeture de la route entre Tavannes et Sonceboz-Nord dans les deux sens.

Il n’y a plus de danger pour la population, précise la police.

ATS

