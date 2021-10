Ouganda – Un mort et sept blessés dans une explosion à Kampala L’origine de l’explosion survenue samedi soir dans la capitale ougandaise n’a pas été précisée par les autorités.

La capitale Kampala en juin 2021 (illustration). AFP

Une personne a été tuée et sept autres blessées dans une «grave explosion» survenue samedi soir dans la capitale ougandaise de Kampala, a annoncé la police.

L’explosion s’est produite vers 21 h dans une zone où se trouvent des restaurants populaires en bordure de rue dans le quartier de Kawempe, dans le nord de ville. «La police (…) est intervenue suite à une grave explosion qui s’est produite (…) vers 21 h 00, au Digida eating point», a déclaré le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, dans un communiqué publié sur Twitter samedi soir.

«Une personne a été mortellement blessée et sept autres ont été transportées d’urgence à l’hôpital central national de Mulago pour des blessures graves».

«La scène a été bouclée et nos équipes associées à l’équipe de déminage ont été appelées pour inspecter minutieusement les lieux, afin d’aider à déterminer si l’explosion résulte d’un acte intentionnel ou non», poursuit le porte-parole. La police a demandé au public de rester calme jusqu’à ce que les «véritables circonstances» de l’explosion soient éclaircies.

Un couvre-feu national contre le coronavirus est en vigueur à partir de 19 h en Ouganda mais il n’est pas uniformément appliqué.

Le 8 octobre, le groupe État islamique avait revendiqué un attentat à la bombe contre un poste de police à Kawempe, près de l’endroit où s’est produite l’explosion de samedi. Les autorités et les médias locaux n’avaient pas signalé d’explosion, ni de blessés à ce moment-là mais la police a confirmé plus tard qu’un incident mineur s’était produit.

Le Royaume-Uni et la France ont depuis mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour l’Ouganda, appelant à la vigilance dans les endroits très peuplés et les lieux publics comme les restaurants, les bars et les hôtels. En 2010, deux attentats à la bombe à Kampala visant des supporters assistant à la finale de la Coupe du monde ont fait 76 morts. Le groupe militant somalien Al-Shabaab avait revendiqué les explosions dans un restaurant et dans un club de rugby.

Ces attaques, premières commises par les insurgés en dehors de la Somalie, ont été perçues comme une vengeance après l’envoi par l’Ouganda de troupes dans ce pays déchiré par la guerre, dans le cadre d’une mission de l’Union africaine visant à affronter Al-Shabaab.

AFP

