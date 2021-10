Vol, fuite et accident à Anet – Un mort et quatre blessés dans un village bernois Au volant d’une voiture volée, un conducteur s’est soustrait à un contrôle de police avant de percuter mortellement un mur dimanche à Anet (BE).

La police bernoise a pourchassé une voiture en fuite dimanche matin. (Photo d'illustration). KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Une voiture a fui un contrôle de police dimanche matin tôt à Bienne. À Anet (BE), le véhicule a percuté un mur. Le conducteur est décédé sur place, les quatre passagers ont été évacués à l’hôpital, certains grièvement blessés. La voiture était volée.

Vers 05h15, une patrouille de la police cantonale bernoise à Bienne a remarqué une voiture qui circulait de manière suspecte dans un rond-point, indiquent les autorités dans un communiqué. Les policiers ont tenté d’arrêter le véhicule, mais le conducteur a accéléré et pris la fuite.

La patrouille l’a alors pris en chasse avec les dispositifs avertisseurs enclenchés. Le véhicule est passé par Nidau. De là, il a continué en fort excès de vitesse sur la route principale en traversant plusieurs villages en direction d’Anet. Dans les virages, la police perdait le contact visuel avec le véhicule, ne pouvant pas le suivre pour des raisons de sécurité.

Plein fouet

À Anet, la voiture roulant toujours trop vite a percuté de plein fouet un mur près d’une propriété inhabitée. La patrouille se trouvait à ce moment à plusieurs centaines de mètres du véhicule pourchassé, précise la police.

Avec les précautions de sécurité adéquates, les policiers arrivés sur place se sont immédiatement rendus vers la voiture afin de prendre les autres mesures nécessaires, lit-on encore dans le communiqué. Le conducteur grièvement blessé dans l’accident est décédé sur place.

Des éléments existent quant à son identité, mais l’identification formelle est toujours en cours, indiquent les autorités. Le copilote coincé dans la voiture a dû être désincarcéré par les pompiers. Les trois autres occupants, tous de sexe masculin, ont pu être extraits de l’habitacle par les policiers.

Butin volé

Les quatre hommes, certains grièvement blessés, ont été transportés à l’hôpital par un hélicoptère et trois ambulances. Au total, quatre équipes d’ambulanciers, deux équipes de la Rega et près de 30 membres des pompiers d’Anet et des pompiers professionnels de Bienne ont été déployés.

Divers objets, certains de valeur, ont été trouvés dans le véhicule. Selon les premiers constats de la police, il s’agirait de marchandises volées. Les recherches ont montré que la voiture avait également été volée.

Des clarifications complémentaires sont en cours à ce sujet, tout comme pour la fuite et les circonstances de l’accident, note la police. Une enquête a été ouverte.

ATS

