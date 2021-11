Enquête en cours – Un mort et deux blessés par balles dans le Jura bernois La police a découvert un corps sans vie lundi soir dans un appartement à Saint-Imier. Peu avant, deux personnes blessées par arme à feu à Tramelan avaient été emmenées à l’hôpital.

Un homme et une femme ont été retrouvés blessés par balles à Tramelan. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

Une personne a été retrouvée morte dans un appartement à Saint-Imier (BE) et deux autres ont été blessées peu auparavant par balles à Tramelan (BE) dans des circonstances encore floues. La police cherche à savoir s’il y a un lien entre ces deux événements.

Un homme et une femme ont été retrouvés blessés par balles lundi après-midi à Tramelan. Après les premiers soins d’urgence, la femme a été acheminée par hélicoptère à l’hôpital. L’homme a lui été emmené à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers.

Selon des informations récoltées par la police, un troisième protagoniste a quitté les lieux avec une arme à feu. C’est lors des recherches pour le retrouver que la police cantonale bernoise a découvert un corps sans vie lundi soir dans un appartement à Saint-Imier, à quelque 13 km de là.

Enquête en cours

Il existe des indices concrets sur l’identité de cette personne, mais l’identification formelle est en cours, a annoncé le Ministère public régional Jura bernois-Seeland mardi. Une enquête a été ouverte pour connaître le lien entre ces événements.

Outre l’Institut de médecine légale, plusieurs spécialistes de la police scientifique ont été déployés sur les deux sites afin notamment de sécuriser les indices et les traces.

