États-Unis – Un mort et cinq blessés dans une attaque à l’arme blanche à Las Vegas Une attaque à l’arme blanche a eu lieu à Las Vegas devant un casino situé sur le Strip, faisant au moins une victime et cinq blessés.

L’attaque a eu lieu devant un casino situé sur le Strip, ce long boulevard où d’immenses immeubles dédiés au jeu se succèdent sur des kilomètres. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Une personne est morte et au moins cinq autres ont été blessées jeudi lors d’une attaque à l’arme blanche devant un casino de Las Vegas, a annoncé la police de cette métropole américaine.

«Pour l’instant, au moins six victimes ont été localisées. Une des victimes est décédée», a-t-elle expliqué sur Twitter, précisant que le suspect avait «été arrêté» et une enquête ouverte. Les autres victimes de l’agression, qui a eu lieu en fin de matinée, «sont en train d’être transportées à l’hôpital» et l’étendue de leurs blessures «est inconnue», a précisé la police.

L’attaque a eu lieu devant un casino situé sur le Strip, ce long boulevard où d’immenses immeubles dédiés au jeu se succèdent sur des kilomètres. Fondée en plein désert du Nevada en 1905, la ville s’est imposée comme la capitale du jeu, des casinos et de l’alcool aux États-Unis.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.