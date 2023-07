Conflit birman – Un mort et 12 blessés dans une explosion en Birmanie L’explosion d’une bombe placée dans un véhicule a fait un mort et 12 blessés lundi dans le sud-est du pays. L’attaque n’a pas encore été revendiquée.

1 / 1 Depuis le putsch du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi, la Birmanie est le théâtre d’un violent conflit civil. KEYSTONE

L’explosion s’est produite près du point de contrôle du pont de Thanlwin vers 6h50, a déclaré un responsable du conseil d’administration de l’État Karen. Elle n’a pour l’heure pas encore été revendiquée. «Environ 13 personnes, dont des passagers et des membres (des forces de) sécurité, ont été blessées», selon la même source qui a requis l’anonymat.

Depuis le putsch du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi, la Birmanie est le théâtre d’un violent conflit civil. Les combats opposent la junte aux Forces de défense du peuple (PDF) qui se battent aux côtés et avec le soutien de groupes ethniques en lutte contre l’armée depuis des décennies.

Selon une organisation locale, plus de 3800 civils auraient été tués. La junte, elle, parle de 5000 morts. Non seulement ce conflit a déjà fait plus de 3000 morts, mais il a également provoqué le déplacement de centaines de milliers d’habitants.

AFP/Iñaki Dünner

