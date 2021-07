Canton de Soleure – Un mort dans un accident d’avion à Subingen Un biplan s’est écrasé en spirale dans un champ mardi soir. Un passager sur les deux est décédé, l’autre est gravement blessé.

Un biplan s’est écrasé mardi soir à Subingen, dans le canton de Soleure (image symbolique). KEYSTONE/AP/ROB GRIFFITH

Un biplan s’est écrasé mardi soir à Subingen, dans le canton de Soleure. L’accident s’est produit vers 20 h 30 dans un champ à la périphérie du village. Deux personnes se trouvaient à bord de l’avion. Une est décédée sur place.

La police et la Rega étaient sur place avec un important contingent, a indiqué la police cantonale soleuroise, confirmant une information des portails en ligne de Blick et 20 Minuten.

Une personne a été secourue et emmenée à l’hôpital. Elle a subi des blessures importantes à graves. Selon la police, le deuxième occupant, qui a pu être sorti de l’épave de l’avion, n’a pas survécu à l’accident. Il reste à déterminer s’il s’agissait du pilote ou de son accompagnant.

Le biplan est parti en spirale vers le sol et, alors qu’il était encore dans les airs, le pilote a crié qu’il ne pouvait plus rien faire, selon un riverain qui a assisté à la scène, interrogé par le Blick. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’accident. La police a saisi le biplan.

Les accidents impliquant des biplans sont plutôt rares en Suisse. Selon les archives de Keystone-ATS, la dernière fois qu’un tel type d’avion s’est écrasé en Suisse, c’était en juillet 2006. L’accident s’était produit alors que l’appareil approchait l’aérodrome de Grenchen (SO).

