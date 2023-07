Incendie au centre-ville de Genève – Un mort dans l’explosion des Tranchées Le corps d’un homme a été retrouvé dans les décombres de l’immeuble. Une enquête est ouverte. Chloé Dethurens

Le toit a été détruit par l’explosion et l’incendie qui a suivi. Les pompiers ont été mobilisés jusque tard dans la soirée. LAURENT GUIRAUD

Un corps a été retrouvé dans les décombres de l’immeuble de la rue des Tranchées, où s’est produit une violente explosion mardi après-midi. Le toit du bâtiment et son deuxième étage ont été la proie d’un important incendie qui a mobilisé les pompiers jusqu’en milieu de soirée. Une enquête, sous la direction du Ministère public, est menée par la Brigade de police technique et scientifique et par la Brigade criminelle.