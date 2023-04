Établissement pénitentiaire – Un mort à la prison de Favra L’homme, placé en détention administrative dans l’attente de son renvoi, a été retrouvé inanimé dans sa cellule. Chloé Dethurens

L’homme a été découvert inanimé dans sa cellule. LMS

Ce samedi 8 avril, un détenu placé en détention administrative à la prison de Favra, à Puplinge, a été retrouvé inanimé dans sa cellule. L’homme a été découvert à 8 heure du matin par le personnel de l’établissement.

Les gardiens et les secours ont tenté de le réanimer, en vain. «Le médecin n’a pu que constater le décès, indique un communiqué du Département de la sécurité, de la population (DSPS). Le service mobile d’urgence-réanimation (SMUR), la police et le Ministère public se sont rendus sur place.»

Le Parquet a ouvert une enquête. Rappelons que l’établissement fermé de Favra accueille les personnes en détention administrative en vue de leur renvoi dans leur pays d’origine.

En octobre et septembre derniers, deux hommes avaient été retrouvés mort à la prison de Champ-Dollon. Dans une réponse à la question de la députée verte Dilara Bayrak, en décembre, sur le nombre de morts en prison, le Conseil d’État avait mentionné que le premier cas de décès renseigné datait du 8 décembre 2012. «Depuis cette date et jusqu’au 10 novembre 2022, il y a eu 25 décès dans les établissements de Champ-Dollon, Curabilis, La Brenaz et le Vallon. Les autres établissements n'ont pas été concernés par des cas de décès.»

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

