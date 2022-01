Récit de concert – Un monde sonore émerveillé Avec «Les Espace acoustiques» de Gérard Grisey, une longue vibration a conquis le Victoria Hall dimanche. Rocco Zacheo

Le compositeur Gérard Grisey, né à Belfort en 1946 et décédé prématurément à Paris en 1998. BETTY FREEMAN/BRIDGEMAN IMAGES

«C’est un sacré événement, ce à quoi on assiste!» Dimanche, à la tombée du jour et à mi-chemin de l’œuvre monumentale à l’affiche, des regards habités se croisent et des commentaires ardents s’échangent entre mélomanes. La scène du Victoria Hall vient de dévoiler la première partie d’une pièce cruciale du répertoire du XXe siècle, «Les Espaces acoustiques» de Gérard Grisey, et on se dit alors que l’Ensemble Contrechamps ne pouvait pas miser sur meilleures pièces pour entamer l’année 2022. Le public, très nombreux, a saisi lui aussi la portée de l’événement. Car il est rare d’entendre cet ouvrage imposant, dont la conception lente – 1974 à 1985 – fait de lui un miroir et un manifeste de son géniteur français. Pour s’atteler à ses pentes ardues, la formation genevoise a étoffé ses rangs en se mettant pour la première fois bras dessus, bras dessous avec l’Orchestre de la Haute École de musique de Genève.

Recherche sophistiquée

Les six parties qui charpentent la pièce ont dévoilé le grand champ d’investigation, le dada têtu qui a occupé une vie durant le compositeur né à Belfort en 1946 et disparu prématurément à Paris 52 ans plus tard. Le son, ses propriétés, ses harmoniques naturels, sa perception et les écarts entre l’un et l’autre: voilà sommairement dit de quoi était faite la passion de Grisey. Et on l’a perçue pleinement, durant près de deux heures, à travers les murmures fragiles d’un alto – l’excellent Hans Egidi – qui ont irrigué le «Prologue». Et on en a mesuré la puissance avec le volumineux «Partiels», puis dans «Modulations», où les constructions par vagues, menant de l’harmonie à la disharmonie et par endroits, de la sonorité musicale au bruitage, ont dit la sophistication de la recherche en question.

Avec Grisey, on est sans cesse sur un toboggan sensitif. Les éclats puissants des tutti ouvrent le champ à des respirations plus lentes; les tensions côtoient dans la foulée les passages placides, quasi méditatifs. Cette plasticité sonore a été modelée avec ferveur par un plateau instrumental particulièrement inspiré, guidé par un chef, Vimbayi Kaziboni, à la gestique ronde et précise. Un sacré événement, donc.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

