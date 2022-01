Décryptage d’une œuvre d’art – Un monde gelé de lichens et de bouleaux Stéphane Erouane Dumas expose ses sublimes paysages d’hiver au Salon Vert, à Carouge. Pascale Zimmermann Corpataux

Stéphane Erouane Dumas travaille avec les lignes: verticalité des troncs d’arbres, horizontalité des strates des falaises, diagonales des bouleaux abattus, lignes qu’il bouleverse en les criblant de ses lichens sphériques. STÉPHANE EROUANE DUMAS

On reste figé devant ses toiles comme un flocon prisonnier du givre. Le vent glacé circule entre les milliers de troncs alignés, droits comme des i, bouleaux blancs piquetés de noir, et les chahute parfois, improvisant un mikado géant.

Ailleurs une falaise se dresse, on s’en approche, scrutant la délicatesse un peu rugueuse de ses fibres qui inlassablement reproduisent leur séquence. La nature a créé là une ligne de code. «J’aime répéter, non pas pour être redondant, mais pour ouvrir. Pour que dans la répétition se déploie un espace et se dégage un rythme», analyse Stéphane Erouane Dumas.

Lorsqu’il travaille à l’huile sur papier, l’artiste se sert souvent d’un support noir: «Je pars d’un fond sombre pour aller vers la lumière.» Il imbibe sa feuille au pinceau, des taches se forment, qui vivent leur vie «comme de l’énergie qui se serait libérée. En séchant, on a des surprises: il faut s’amuser un peu.» STÉPHANE EROUANE DUMAS

L’artiste français de 64 ans, qui peint souvent en écoutant Bach, expose pour la deuxième fois au Salon Vert. Vingt et une huiles sur toile et sur papier, ainsi que deux sculptures en céramique à repérer dans cet espace confidentiel carougeois.

«J’ai découvert son travail en 2016 et ce fut un coup de cœur, explique la galeriste Angela Wollny. Il a développé une œuvre qui possède son propre langage.» Un langage de frimas et de forêts nordiques, de brumes cotonneuses, de reflets à la surface des lacs et de paysages qui n’en sont pas vraiment, en raison justement de cet effet de répétition.

«J’ai du mal avec les bleus, les turquoises, avec les couleurs qui sortent du tube. Il faut toujours que je les casse pour obtenir des tons sourds, comme on parle de sons sourds», dit Dumas. STÉPHANE EROUANE DUMAS

Stéphane Erouane Dumas a imprégné tout récemment ses pinceaux de tons délicats: des beiges rosés, des gris poudrés. Il a aussi peuplé de lichens son monde gelé. Les végétaux se multiplient dans son espace créatif, délicates bactéries prisonnières d’un microscope.

On se sent hypnotisé, «comme lorsqu’on conduit et qu’il neige fort», constate Angela Wollny. Pas d’horizon, ni début, ni fin. On capte une image qui restera là jusqu’à la fin des temps ou s’évanouira dans la seconde. Stéphane Erouane Dumas: «On ne sait jamais quand une toile est terminée. Il faut s’arrêter juste avant. C’est ça, le plus difficile: savoir ne pas en dire trop. C’est une quête sans fin.»

Dumas confère de l’épaisseur à ses lichens. La matière noire épaissit le papier au pourtour et à l’intérieur des sphères, comme si les végétaux gagnaient leur autonomie et sortaient du tableau. STÉPHANE EROUANE DUMAS

Pascale Zimmermann est journaliste culturelle depuis 2007, cheffe de la rubrique Culture jusqu'en 2020. Elle s'occupe en particulier de musées et expositions, littérature, archéologie, anthropologie, histoire et photographie. Plus d'infos @zimmermanntdg

