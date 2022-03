Fait divers – Un mineur fuyant la police percute une patrouille dans le tunnel de Carouge L’accident, précédé de multiples infractions routières, a provoqué un énorme bouchon sans faire de blessés. Les policiers engagés s’en tirent avec des contusions. Gros déploiement des forces de l’ordre. Thierry Mertenat

Gros déploiement policier, ce vendredi en fin d’après-midi, à l’entrée du tunnel de Carouge. CHARLES GARCIA/INFOLECTEUR

Le tunnel de Carouge est fermé dans les deux sens, ce vendredi en fin d’après-midi et cela a des conséquences jusqu’à la Praille et même au-delà. Circulation figée. Elle était plus fluide encore à 16h, avant de devenir chaotique.

La police est appelée par la direction du Collège Pinchat pour un possible début de bagarre dans le secteur de l’établissement scolaire. La patrouille qui se déroute sur les lieux identifie à la rue des Moraines un individu défavorablement connu de ses services. Il est mineur, au volant d’une voiture et, plutôt que de se laisser contrôler, il prend la fuite avec son véhicule, en risquant de percuter les policiers venus à son contact à pied.

Sans permis

Des renforts sont aussitôt demandés pour intercepter le fuyard qui roule sans permis de conduire et multiplie les infractions, en montant sur les trottoirs où marchent les collégiens sortant de l’école, avant de se présenter à contresens dans ledit tunnel de Carouge, côté route de Saint-Julien. Là, une voiture de police fait écran. Collision. Les occupants s’en tirent avec des contusions, ils sont auscultés sur place par les ambulanciers dépêchés.

Spray au poivre

Cela commence à faire du monde engagé pour neutraliser un jeune homme finalement amené au poste de police et qui, sur le coup de 18h, était en train d’être auditionné. Dans son véhicule, un spray au poivre a été retrouvé. Le déroulé des faits et les détails qui vont avec, on les doit au porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier, lequel soulignait qu’en début de soirée, le tunnel de Carouge était encore fermé dans les deux sens.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.