Suisse – Un million d’indépendants se disent au bord du gouffre Plusieurs associations d’indépendants et d’entrepreneurs tirent la sonnette d’alarme auprès de la Confédération et des cantons et réclament des aides financières immédiates.

Selon les entrepreneurs, les aides sont insuffisantes et excluent trop d’entreprises. Hans Lucas via AFP

Quatre associations professionnelles et fédérations tirent la sonnette d’alarme avant qu’il ne soit trop tard. Selon elles, la situation est catastrophique et près d’un million d’indépendants et d’entrepreneurs se disent au bord du gouffre. Au point que des groupuscules appellent à la désobéissance civile, font-elles savoir dans un communiqué lundi.

Les Indépendants et Entrepreneurs Suisse, l’Union des indépendants du Valais, la Fédération suisse des professionnels de l’événementiel et la Fédération vaudoise du commerce de détail interpellent ainsi le Conseil Fédéral et les cantons pour qu’ils augmentent le soutien économique envers les indépendants et les entrepreneurs - au même titre qu’ils mettent en place des mesures de restrictions au niveau sanitaire.

Dossiers trop restrictifs

Selon elles, les aides sont insuffisantes et excluent trop d’entreprises. Les dossiers à constituer pour la 2e vague sont trop compliqués et les aides prennent trop de temps pour être versées, alors que les charges fixes restent pleinement dues (loyers, assurances, leasings, …), critiquent-elles. Elles demandent que toute mesure de restriction soit accompagnée d’une aide financière effective dans un délai de maximum deux semaines.

Les associations insistent: Il faut agir maintenant pour limiter les conséquences endémiques qui frappent les PME confrontées à (3 mois de fermeture, des réserves épuisées, des impayés et problèmes de trésorerie. Avec le risque de déboucher au final sur des licenciements, des dépôts de bilan et des faillites.

cht/comm