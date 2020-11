Ville de Genève – Un million destiné aux aînés utilisé pour les sans-abri Le Conseil administratif a puisé dans le fonds Emma Louise Zell afin de libérer de l’argent pour l’urgence sociale. Christina Kitsos explique que son département «répond à des besoins vitaux». Théo Allegrezza

Pour Christina Kitsos (à droite sur la photo), il s’agit d’«une décision du Conseil administratif dans son ensemble». Laurent Guiraud

À la fin de l’été, le Conseil administratif s’est retrouvé face à une équation complexe. Où trouver 10 millions de francs supplémentaires pour, d’une part, éviter de devoir geler les mécanismes salariaux du personnel (l’équivalent de 8 millions de francs) et, d’autre part, mener une politique pour les sans-abri qui tienne compte du Covid (2 millions de francs) ainsi que le réclamait la magistrate Christina Kitsos? L’Exécutif a fini par trouver la solution, mais il s’avère qu’il est allé puiser pour cela dans un fonds destiné aux personnes âgées.

Début novembre, les «ultimes arbitrages budgétaires» sont effectués. À la faveur de nouvelles estimations fiscales plus optimistes (4,5 millions de francs de plus) et d’«ajustements d’ordre technique», le Conseil administratif décide d’«allouer davantage de moyens financiers pour répondre à l’urgence sociale». Ces charges supplémentaires doivent permettre, entre autres, d’ouvrir un deuxième abri de la Protection civile durant l’hiver et d’augmenter les subventions à des associations, telles que l’Armée du salut.

Une généreuse donatrice

La moitié de la somme est financée par la récente contribution d’un million de francs octroyée par l’Association des communes genevoises à la Ville. Pour l’autre moitié, la Municipalité a eu recours à «une petite manipulation comptable», à en croire le conseiller municipal Vincent Schaller. Membre de la Commission des finances, l’élu UDC a repéré que le montant prélevé sur le fonds Zell pour l’an prochain a crû de 960’000 francs.

De confession juive, la danseuse Emma Louise Zell avait fui Berlin et le nazisme en 1937 pour se réfugier à Genève. Devenue millionnaire et reconnaissante de l’accueil que lui avait fait le Service social, elle décide de léguer l’entier de sa fortune à sa mort à la Ville, «et plus particulièrement pour les personnes âgées». Le règlement d’application précise ainsi que le fonds doit financer des prestations destinées aux personnes «ayant atteint l’âge d’obtention d’une rente vieillesse».

«C’est un détournement. Le fonds dispose de 960’000 francs en moins et les personnes âgées n’ont pas pour 960’000 francs de prestations en plus. La Ville s’est, en quelque sorte, désengagée. Je trouve ça choquant.» Vincent Schaller, conseiller municipal UDC en Ville de Genève

D’après le projet de budget amendé, la somme prélevée pour 2021 a bien été utilisée à ces fins (financement de la maison pour les aînés la Nouvelle Roseraie et subvention à l’association Trajets). Sauf que, a remarqué Vincent Schaller, la Ville a dans le même temps réduit d’autant sa propre contribution. Et a redirigé cet argent vers l’urgence sociale. «C’est un détournement, estime le conseiller municipal. Le fonds dispose de 960’000 francs en moins et les personnes âgées n’ont pas pour 960’000 francs de prestations en plus. La Ville s’est, en quelque sorte, désengagée. Je trouve ça choquant.»

«Pas de miracle»

Sollicité, le Département des finances, de l’environnement et du logement (DFEL) dirigé par Alfonso Gomez fait savoir que «c’est le Département de la cohésion sociale et de la solidarité qui a proposé la mesure». Contactée à son tour, sa cheffe, Christina Kitsos, répond qu’il s’agit d’«une décision du Conseil administratif dans son ensemble». «La mesure a été validée par le DFEL, qui m’a conseillé de faire de la sorte», dit-elle. L’élue socialiste rappelle que – contrairement à elle – une majorité du Conseil administratif ne veut pas que le déficit dépasse la limite autorisée par la loi, à savoir 49,3 millions de francs. «Dans ce contexte, on a dû prendre certaines mesures. Il n’y a pas de miracle. Soit on coupe dans des prestations, ce que nous ne voulions pas, soit on réaffecte certaines charges à l’interne. Dans le social, nous sommes à flux tendu. On répond à des besoins vitaux», souligne-t-elle.

Les aînés en font-ils les frais? «Non, puisque les prestations sont maintenues», soutient Christina Kitsos. Elle relève que les différentes actions sont imbriquées et que «l’urgence sociale bénéficie aussi aux personnes âgées précarisées». «Le centre d’hébergement d’urgence de Frank-Thomas abrite 13% de personnes de plus de 65 ans, note-t-elle. Cela équivaut à 500’000 francs par an.»