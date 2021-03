Omnisports – Un million de francs pour le sport genevois Pour la deuxième année de suite, les collectivités publiques genevoises ont mis en place un fonds spécial Covid-19 en faveur des actrices et acteurs du monde sportif genevois. Renaud Tschoumy

Marie Barbey-Chappuis: « Plusieurs clubs et associations en proie à des difficultés financières risquent de disparaître, ce qui serait un coup très dur .» Pierre Albouy

Les collectivités publiques genevoises, confrontées aux difficultés des associations sportives liées à la situation sanitaire actuelle, ont décidé de reconduire leur soutien financier apporté en 2020.

Pour la deuxième année de suite, un fonds spécial Covid-19 sera mis en place et doté d’un million de francs. Il permettra d’aider les actrices et acteurs du monde sportif genevois qui peuvent en faire la demande dès ce jour.

Le canton de Genève, la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises (ACG) et le Fonds cantonal du sport injectent chacun 250'000 francs dans cette opération. «Plusieurs clubs et associations en proie à des difficultés financières risquent de disparaître, ce qui serait un coup très dur pour la pratique du sport en Ville de Genève et l’offre qu’on souhaite proposer à notre population», analyse Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en Ville de Genève.

Dès à présent, les clubs et les associations sportives situés sur le territoire cantonal pourront solliciter une aide financière en transmettant leur demande directement sur la plateforme hébergée sur le site www.fondsdusport.ch.

«Sans associations, il n'y a pas de sport, appuie Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat chargé de la cohésion sociale. Il est impératif de remettre la pratique sportive comme vecteur de reprise post-Covid et éviter à tout prix des faillites d'associations.»