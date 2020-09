Coronavirus – Un million de décès dus au Covid-19 dans le monde Les régions les plus touchées en nombre de décès sont l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe et les États-Unis et le Canada.

Le SARS-CoV-2 a fait officiellement plus d’un million de morts en sept mois (archives). KEYSTONE

Plus d’un million de décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés dimanche dans le monde depuis sa détection en Chine en décembre 2019, selon un comptage établi par l’AFP à partir de sources officielles. L’Amérique latine est la région la plus touchée.

Au total, 1’000’009 décès ont été officiellement comptabilisés dans le monde, pour 33’018’877 cas. 22’640’048 personnes sont, elles, considérées comme guéries par les autorités. Les régions les plus touchées en nombre de décès sont l’Amérique latine et les Caraïbes (341’032 décès pour 9’190’683 cas), l’Europe (229’945/5’273’943) et les États-Unis et le Canada (214’031/7’258’663).

«Un million est un nombre terrible», avait déclaré dès vendredi le directeur des situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement «très probable». Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d’une seconde vague.

Et on ne peut pas «sauver les gens aujourd’hui simplement en priant ou en travaillant sur des vaccins qui ne viendront que plus tard», a prévenu vendredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cinq vaccins (trois occidentaux et deux chinois) sont en phase III de tests. Un candidat-vaccin russe, Spoutnik V, a donné des résultats préliminaires encourageants. Mais ces recherches ne peuvent pour l’instant pas prendre de vitesse le virus.

ATS/NXP